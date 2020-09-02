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Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı

Van'da akşam saatlerinde dilenci denetimi yapan Van Büyükşehir zabıtasına dilenci yakınları saldırdı. Saldırıda 2 zabıta memuru yaralandı.
 02 Eylül 2020 23:15
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Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı

Van'da akşam saatlerinde dilenci denetimi yapan Van Büyükşehir zabıtasına dilenci yakınları saldırdı. Saldırıda 2 zabıta memuru yaralandı.

Zabıta teşkilatının 194'üncü yıldönümünün kutlandığı şu günlerde Van'da zabıtaya yönelik bir saldırı gerçekleşti. Akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi eski emniyet kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik gelen ihbar üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplere dilenci yakınları olduğu belirlenen yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Dilenci yakınları ile zabıtalar arasında yaşanan arbedede 2 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı zabıta memurları arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, polis caddede geniş güvenlik önlemi aldı.Saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarının tedavilerinin devam ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, 'Zabıta Haftası'nda yapılan saldırının üzüntü verici olduğunu ifade ederek herşeye rağmen denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceğini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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