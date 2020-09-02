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Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.
 02 Eylül 2020 23:22
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Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Memurlar.Net
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