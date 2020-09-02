Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen K. D. boşanma aşamasında olan eşi H. D.'nin işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan K. D. tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında K. D.'nin silahından çıkan kurşunlar, eşi H. D. ile işyerinde çalışan G. Ö. ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen A. R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, K. D. ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H. D. ve Alper R. ile K. D.'nin yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı G. Ö'nün ise ağır yaralı olduğu belirlendi. önel, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.