Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
|02 Eylül 2020 23:27
|Yazdır
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen K. D. boşanma aşamasında olan eşi H. D.'nin işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan K. D. tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında K. D.'nin silahından çıkan kurşunlar, eşi H. D. ile işyerinde çalışan G. Ö. ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen A. R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, K. D. ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.
Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H. D. ve Alper R. ile K. D.'nin yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı G. Ö'nün ise ağır yaralı olduğu belirlendi. önel, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı
02 Eylül 2020 23:15
|Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın
02 Eylül 2020 23:06
|Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı
02 Eylül 2020 17:48
|Hasta yakınları hastaneyi basıp tıbbi cihazlara zarar verdi
02 Eylül 2020 17:24
|2 gündür aranan cezaevi personelinin cesedi bulundu
02 Eylül 2020 16:58
|Bakan Pakdemirli: Nallıhan'daki yangın kontrol altına alındı
02 Eylül 2020 15:47
|Barış Atay'ı darp eden 3 şüpheli tutuklandı
02 Eylül 2020 15:42
|Tırnakçılığa kalkıştı; yakalanınca tecavüz iftirası ile tehdit etti
02 Eylül 2020 15:35
|Devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı
02 Eylül 2020 15:26
|Cinsel saldırı ile suçlanan milletvekilinin yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
02 Eylül 2020 13:05