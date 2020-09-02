MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Erken seçim çok yakında
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt erken seçimin çok yakın olduğunu iddia etti.
|02 Eylül 2020 23:38
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Türkiye'nin erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koştuğunu belirterek, "Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" dedi.
"İDEAL OLAN BUDUR"
Öte yandan Enginyurt, "Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur" şeklinde konuştu.
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