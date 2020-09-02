1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı toplantıda bayıldı, hastaneye kaldırıldı

Çeşme Belediyesi'nin Eylül ayı meclisi toplantısına başkanlık ettiği sırada baygınlık geçiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hastaneye kaldırıldı.
 02 Eylül 2020 23:40
Yazdır
Belediye Başkanı toplantıda bayıldı, hastaneye kaldırıldı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde yapılan Çeşme Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi.

Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran'ın nabız atışı çok yüksek çıktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım'a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi.

Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ağustos ayı içerisinde de rahatsızlanmış ve Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oran, yapılan tetkikler temiz çıkınca taburcu edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu
02 Eylül 2020 23:53		 'Pozitif vakaların sisteme girilmemesi filyasyona zarar verir'
02 Eylül 2020 22:58
Araştırma: Bu ilaçlar Kovid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor
02 Eylül 2020 19:49		 Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü
02 Eylül 2020 19:31
Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor
02 Eylül 2020 19:17		 Koronavirüsü yenen Başkan Altun göreve başladı
02 Eylül 2020 18:12
RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı
02 Eylül 2020 16:36		 Rolü gereği yaralanıp yere düşen tiyatrocuya sokak köpeği yardım etmeye çalıştı
02 Eylül 2020 16:29
Palamudun fiyatı 8 TL'ye düştü
02 Eylül 2020 15:28		 Eski daire başkanı koronavirüse yenik düştü
02 Eylül 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:53 - Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu23:40 - Belediye Başkanı toplantıda bayıldı, hastaneye kaldırıldı23:38 - MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Erken seçim çok yakında23:27 - Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti23:25 - 'Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız'23:22 - Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı
23:15 - Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı23:06 - Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın22:58 - 'Pozitif vakaların sisteme girilmemesi filyasyona zarar verir'22:55 - TED Koleji: Yüzde 15 geri iade yapılacak22:51 - Suudi Arabistan Hava Yolları, 25 ülkeye seyahat için bazı şartlar getirdi22:47 - Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle atağına hazırlanıyor
22:25 - CHP'li Vefa Salman dahil 34 sanık hakim karşısına çıktı22:23 - Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı22:09 - Tüm Türkiye'de kına gecesi ve nişan töreni yasaklandı22:05 - MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu22:04 - RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı
21:59 - Özel okullar, KDV indirimini ücretlere yansıtacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imam koronadan öldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa biz yokuz
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanlar
Bakan Koca yüksek riskli illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı
Bakan Koca, ek ödemenin kimlere verileceğini açıkladı
Bir ilde daha 'kamuda esnek çalışma' esasına geçildi
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Ünlü oyuncu koronadan değil korkusundan öldü
Türkiye'nin en çok itibar gören meslekleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanalı değiştir deyince kumandayı uzatan insan 2
somer sivrioğlu 2
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 1
aaron lennon 1
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
süleyman kaan altınok 1
lamborghini'de karpuz satan adam 2
Endişe edecek bir durum yok 3
risk varsa biz yokuz 2
etekleri zil çalmak 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mardin Artuklu Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Gülüç Belediyesi 6 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybel 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam