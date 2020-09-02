Belediye Başkanı toplantıda bayıldı, hastaneye kaldırıldı
|02 Eylül 2020 23:40
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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde yapılan Çeşme Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi.
Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran'ın nabız atışı çok yüksek çıktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım'a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi.
Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ağustos ayı içerisinde de rahatsızlanmış ve Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oran, yapılan tetkikler temiz çıkınca taburcu edilmişti.
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