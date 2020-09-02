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Arı zehri laboratuvarda meme kanseri hücrelerini yok etti

Bal arısının zehrinin, laboratuvar ortamında saldırgan meme kanseri hücrelerini yok ettiği keşfedildi.
 02 Eylül 2020 23:54
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Arı zehri laboratuvarda meme kanseri hücrelerini yok etti

Avustralya'da Harry Perkins Tıp Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı çalışmanın bulguları "Nature Precision Oncology" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 300'ün üzerinde bal ve yaban arısı zehri test edildi. Bal arısının ana bileşeni "melitin" olan zehrinin tek konsantrasyonunun, laboratuvarda agresif meme kanseri hücrelerini bir saat içinde öldürdüğü, bu esnada diğer hücrelere asgari ölçüde zarar verdiği görüldü.

Bilim insanları dozajın artırılması halinde ise toksisitenin (zehirlilik) yükseldiğine dikkati çekti.

Uzmanlar ayrıca sentetik olarak da üretilebilen melitinin tek başına kanser hücresinin büyümesini engellediğini keşfetti.

Keşif "heyecan verici" olarak nitelendirilirken, bilim insanları konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.

Arı zehrinin daha önce melanom gibi diğer türler açısından kanser karşıtı içeriklere sahip olduğu bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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