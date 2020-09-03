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3 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

ANADOLU AJANSI
 03 Eylül 2020 00:03
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3 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenecek "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılacak.

(10.00/Ankara)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğinde "gönüllülük" temasıyla düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü 4. Yıl Dönümü Programı'na katılacak; Sivas'ta İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi, Olimpik Yüzme Havuzu açılışlarında yer alacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Gençlik Merkezini ziyaret edecek, Türkiye ile Macaristan Milli Futbol Takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçını izleyecek.

(İstanbul/10.30/Sivas/16.15-21.45)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceleyecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek.

(Sivas/21.45)

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Anadolu Ajansı
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