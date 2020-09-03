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Bolu'da, orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Bolu'da, 5 saat boyunca köylüler ve ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
 03 Eylül 2020 01:49
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Bolu'da, orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Bolu'da, 5 saat boyunca köylüler ve ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaşanan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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