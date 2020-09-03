Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|03 Eylül 2020 03:11
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