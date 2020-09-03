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Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.
 03 Eylül 2020 03:29
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Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2921

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki "Yurtdışı Aylıklanna Esas Ülke Grupları" cetvelinin 27 nci grubuna "Ekvator Cumhuriyeti"nden sonra gelmek üzere "El Salvador" eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/7/2009

27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

1.

20/11/2009

27412

2.

22/2/2010

27501

3.

11/2/2011

27843

4.

28/4/2011

27918

5.

3/7/2011

27983

6.

29/11/2011

28127

7.

15/1/2012

28174

8.

1/11/2012

28454

9.

20/12/2012

28503

10.

25/6/2013

28688

11.

18/8/2014

29092

12.

28/8/2015

29459 (Mükerrer)

13.

23/6/2016

29751

14.

20/1/2018

30307

15.

25/6/2018

30459 (Mükerrer)

16.

15/1/2019

30656

17.

12/4/2019

30743

18.

25/7/2019

30842

19.

18/9/2019

30892

20.

15/7/2020

31186
Memurlar.Net
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