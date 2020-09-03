Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik
|03 Eylül 2020 03:29
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CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2921
Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.
2 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki "Yurtdışı Aylıklanna Esas Ülke Grupları" cetvelinin 27 nci grubuna "Ekvator Cumhuriyeti"nden sonra gelmek üzere "El Salvador" eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|
29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
|
Tarihi
|
Sayısı
|
23/7/2009
|
27297
|
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
|
Tarihi
|
Sayısı
|
1.
|
20/11/2009
|
27412
|
2.
|
22/2/2010
|
27501
|
3.
|
11/2/2011
|
27843
|
4.
|
28/4/2011
|
27918
|
5.
|
3/7/2011
|
27983
|
6.
|
29/11/2011
|
28127
|
7.
|
15/1/2012
|
28174
|
8.
|
1/11/2012
|
28454
|
9.
|
20/12/2012
|
28503
|
10.
|
25/6/2013
|
28688
|
11.
|
18/8/2014
|
29092
|
12.
|
28/8/2015
|
29459 (Mükerrer)
|
13.
|
23/6/2016
|
29751
|
14.
|
20/1/2018
|
30307
|
15.
|
25/6/2018
|
30459 (Mükerrer)
|
16.
|
15/1/2019
|
30656
|
17.
|
12/4/2019
|
30743
|
18.
|
25/7/2019
|
30842
|
19.
|
18/9/2019
|
30892
|
20.
|
15/7/2020
|
31186
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