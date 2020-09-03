Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü yüzde 4 büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitti battı denen tarım sektörünün 2. çeyrekte yüzde 4 oranında büyüdüğünü söyledi. Tarım, orman ve balıkçılık, sektörünün, uygulanan doğru ve akılcı politikalarla son 17 yılda ortalama yüzde 2,8 oranında büyüdüğünü aktaran Pakdemirli, büyümenin nasıl gerçekleştiğini Yeni Şafak'a anlattı.

DÜNYADA İLK ONDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma mekanizmasına dikkat çeken Pademirli, "Bu sayede 2018 yılını yüzde 2,1 ve 2019 yılını ise yüzde 3,7 büyüyerek tamamladık. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 4 yüzde ile ilk altı ayda yüzde 3,5 büyüdük. 48,9 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider, dünyada ilk on arasındayız" diye konuştu.

TARIMSAL HASILAT 7,5 KAT ARTTI

Türkiye'nin 2002 yılındaki tarımsal hasılatının 37 milyar lira olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bu rakam 7,5 kat artarak 2019 yılında 277,5 milyar liraya yükseldi, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 5,8'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,8 ve 2. çeyreğinde ise yüzde 5,2 katkı yaparak ülke ekonomisine güçlü bir destek sağladı" dedi.

BİTKİSEL ÜRETİM

Son 18 yılda ülke genelindeki bitkisel üretimin yüzde 25,5 arttığını belirten Pakdemirli, "2018-2020 döneminde 115 milyon tondan, yüzde 7 artışla 123 milyon tona ulaştırarak ülkemizin gıda arz güvenliğini perçinledik. 2020 yılının 1. tahminine göre bitkisel üretimimizi 2019 yılı üretime göre yüzde 5,2 oranında artırdık" şeklinde konuştu.



HAYVANCILIKTA ATAĞA GEÇİLDİ

Hayvancılık alanında da büyük bir atılım yapıldığını anlatan Bakan Pademirli, şu bilgileri verdi: "18 yılda büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdık. Son iki yılda büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 8 artırarak 18,6 milyon baş, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 19 artırarak 55 milyona çıkardık. 2020 yılı ilk altı ayına göre büyükbaş hayvan varlığı 2019 yılına göre yüzde 4,2, küçükbaş ise yüzde 13,6 oranında arttı. Süt üretimini yüzde 4, kırmızı et üretimini yüzde 7 artırdık. Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa 1'incisi, büyükbaşta Avrupa 2'ncisi, süt üretiminde ise Avrupa 3'üncüsüyüz. Su ürünleri üretimimizi yüzde 33 artırarak 837 bin tona ulaştırdık. 2018-2020 döneminde hibe desteklerimizle hayvancılıkta 775 yatırım projesini faaliyete geçirdik. Et ve Süt Kurumu aracılığı ile 400 bin büyükbaş, 9,5 milyon kanatlı alımı gerçekleştirerek yetiştiricilerimize 4,1 milyar TL ödeme yaptık."

YENİ SİSTEMLE BİRLİKTE MUAZZAM ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verilen desteklerde muazzam bir artış olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "2018 yılında 14,5 milyar lira tarımsal destek verdik. 2019'da bu rakamı 15,3 milyar liraya çıkardık. 2020'de desteklerimizi, toplamda yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Kırsal kalkınmada 7 bin projeyi aştık. 2,7 milyar TL hibe desteği sağladığımız bu yatırımlarla yaklaşık 23 bin 700 kişilik istihdam alanı oluşturduk. 18 bin 92 tarla içi modern sulama projesine 409 milyon TL hibe desteği sağladık. Orman köylerimizde 18 bin aile ve 9 kooperatife, 73 milyon TL hibe, 290 milyon TL kredi sağladık" diye konuştu.

Çin'e süt ihracatı başladı

Bakan Pakdemirli tarımsal ve hayvansal ürün ihracatlarıyla ilgili şu bilgiler verdi: "Verdiğimiz desteklerle ve elbette çiftçimizin eli, yetiştiricimizin emeğiyle; Ülkemiz 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ederek, ihracatçı bir ülke konumuna gelmiştir. 18 milyar dolar tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. 2020 yılının ilk altı ayında 11,3 milyar dolar ihracat ve 9,2 milyar dolar ithalat yaptık, dış ticaret fazlamız 2,1 milyar dolar ile %23,6 olmuştur. Dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradayız. Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatını başlattık. 2020 yılının ilk altı ayında un, makarna, bulgur, leblebi, domates, limon, yeşil mercimek, kiraz vb. ürünlerde ihracat yaparak gelir elde edildi. Su ürünleri ihracatımızı 200 bin tona ulaştırarak, 1 milyar dolarlık 2023 hedefimize 2019 sonunda ulaştık. Ahşap sektöründe ithalatı 700 milyon dolar azalttık, ihracatı 122 milyon dolar artırdık."

Dane zeytine ilk kez destek

S2020 yılında hububatta gübre ve fark ödemesi desteğini yüzde 100 oranında arttırdıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "Dane zeytine ilk defa 15 kuruşluk desteği de biz verdik. 2003 yılından bu yana, tarımsal destekleri 8 kat artırdık. 2003-2020 yıllarında toplam reel olarak 314 milyar TL üreticimize destekleme ödemesi yaptık. 2020 yılının ilk sekiz ayında 17 milyar TL ödeyerek desteklerin yüzde 77'ni çiftçilerimize ödedik. 24 ilimizde, yüzde 75 hibe tohum desteği sağladık, hazineye ait atıl tarım arazilerini üretime açtık" diye konuştu.