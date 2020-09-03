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CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor

Yalova'da CHP'li iki üye, 4 Eylül'de Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç talebinde bulundu.
 03 Eylül 2020 06:50
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CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor

Yalova'da CHP'li iki üye, 4 Eylül'de Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç talebinde bulundu.

İnce'nin disiplin suçuyla ihracını isteyen 48 yıllık üye Niyazi Şahin "13 Ağustos'ta ulusal basına yaptığı açıklamadan dolayı dilekçe verdim. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, yönetmeliği var. Kimden izin almış da açıklama yapma gereği duymuş? Partiye zarar veriyor. Disiplin suçu işlediğinden disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki günlerde değerlendirilir. Nereye istiyorsa oraya gitsin. Muharrem Bey'e oy da verdim, senelerce birlikte çalıştık. Böyle devam ederse ihraç edilmesi gerekir" dedi.
Türkiye
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