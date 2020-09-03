CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor

KAMUDA MEMURLARIN HANGİ GÖREVİ NASIL TANIMLANDI? Kamu kurumlarında görev yapan memurların unvan ve yaptıkları işlerle ilgili görev tanımları belirleniyor. Bu konudaki çalışmayla ilgili taslak metin de hazırlandı. Sadece Sabah Memurlar'ın ulaştığı bu taslak çalışmada memurların görev tanımları ve sorumlulukları bilgileri de yer alıyor.