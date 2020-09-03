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Acil servislerde durum kontrol altında

Acil servislerde yaşanan yoğunluğun en önemli bölümünü, çevresinde hastalığa yakalanan kişilerin endişelenerek, test yaptırmaya koşması oluşturuyor
 03 Eylül 2020 07:20
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Acil servislerde durum kontrol altında

Ankara başta olmak üzere bazı illerde vaka sayılarının artmasına bağlı olarak acil servislerde yoğunluk yaşandığı ve servislerde verilen hizmetin yetersiz olduğu iddiaları ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz acil serviste koronavirüs vakalarının yanı sıra covid dışı vakalara da hizmet verildiğini belirterek "Yedi gün 24 saat esasına dayalı bir sistemle işleyen acil servisler, pandemi döneminde afet halini ve krizi başarılı bir şekilde yönetiyor. İlk müdahalenin yapıldığı yer olan bu servislerde yoğunluk her zaman vardı. Durum şu an kontrol altında" dedi.

YOĞUNLUĞUN SEBEBİ AĞIR HASTA SAYISI

Acil servislerde yaşanan yoğunluğun en büyük sebebinin, ağır hasta sayılarındaki artış olduğunu ifade eden Kayıpmaz "Tedbirsiz davranan insanlar, kronik hastalığı olan ya da 65 yaşın üstündeki kişilere hastalığı bulaştırıyor. Acil servislerde baktığımız kritik durumdaki hastaların büyük bir çoğunluğunu 65 yaş üstü ve ek hastalıkları olan kişiler oluşturuyor" diye konuştu. Çevresinde vakaya rastlanan insanların endişeyle hastaneye başvurduklarını belirten Kayıpmaz "Başvuran 10 hastamızın 8'inin test sonucu negatif çıkıyor. Pandemi sürecinde acil servisler uygunsuz kullanılıyor" dedi.

SAĞLIK HİZMETİ SIKINTISIZ İLERLİYOR

Doç. Dr. Kayıpmaz, salgın yönetiminde acil servislerin çok büyük bir önemi olduğunu vurgulayarak "Kriz çözme becerimiz olmamış olsaydı bu pandeminin işleyişi de farklı olurdu. Yedi gün 24 saat donanımlı hekimlerin hizmet verdiği klinikler olmasaydı vaka sayıları çok fazla artış gösterir ve salgının kontrol edilmesi zorlaşırdı. Sistem sağlık hizmetini sıkıntısız şekilde sürdürmeye programlanmış durumda" dedi.

Neşra Durmaz-

Türkiye
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