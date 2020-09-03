Ambargonun kalkması Rum lobisine mesaj
|03 Eylül 2020 07:35
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Kararı değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, ABD'nin Akdeniz'deki gerilimde Yunanistan ve GKRY'nin yanında olurken kasımdaki seçimler nedeniyle de iç politikaya mesaj verdiğini söyledi. ABD'nin ambargoyu yeni kaldırmadığına işaret eden Pirinççi "Rum ve İsrail lobisine bir mesaj bu. Sahada askeri açıdan çok büyük bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyorum. 1 yıllığına uzaması söz konusu; ama za-manlaması önemli. Ayrıca Fransa da, Suriye ve Libya'da güç boşluğunu doldurmaya çalıştı; ama karşısına Türkiye çıktı ve başarılı olamadı. Şimdi de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek veriyor, karşısında yine Türkiye var. Fransa agresif bir politika izliyor" dedi.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur ise bu hamlenin, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını artırmasının yalnızca Fransa'yı değil, ABD'yi de rahatsız ettiğini gösterdiğini belirterek şunları söyledi: Soğuk Savaş'ta ABD, çoğu zaman Türkiye'yi, Yunanistan ve GKRY'ye karşı koruyor, Rum kesimine silah ambargosu uyguluyordu. Türkiye'nin Akdeniz'de varlığını ortaya koymasından sonra bunu durdurmak için 'Ben de GKRY ile askeri ilişkiler kurarım' diyor. Akdeniz'de şu anda; Fransa'nın uçak gemisi göndermesi, ABD'nin silah ambargosunu kaldırması, Türkiye ve büyük güçler arasında nüfuz ve güç, çok boyutlu bir hegemonya mücadelesi olduğunu gösteriyor.
Selçuk Böke
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