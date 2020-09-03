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Çocuklar virüsü altı kat daha az yayıyor

Bilim insanları, İspanya'daki yaz kamplarında 5 hafta geçiren ve çoğunluğu çocuklardan oluşan 1900 kişilik bir grupta yeni tip koronavirüsün nasıl yayıldığını izledi. Çocukların bulaştırma oranının (r kat sayısı) 0.3 olduğu tespit edildi. Bu oran yetişkinlerinkinden altı kat daha düşük.
 03 Eylül 2020 07:15
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Çocuklar virüsü altı kat daha az yayıyor

Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Birinci dalganın etkisi bitmeden ikinci dalgaya hazırlanan dünyada virüsün bulaştığı kişi sayısı 26 milyona dayandı. Salgının etkili olduğu ülkelerde virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı da 862 bine yaklaştı. Kuzey yarım kürede yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte bir çok ülkede okullar da açılmaya başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler uzaktan eğitime bir süre daha devam etme kararı alırkan ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin çoğunda okullar önlemlerle yüz yüze eğitime başladı.

Daha az bulaştırıyorlar

Yüz yüze eğitime başlandığı bir dönemde 471 bin vaka 29 binin üstünde can kaybının görüldüğü İspanya'da bilim insanları, çocukların virüsü yayma oranını ortaya koyan yeni bir araştırma sonucu açıkladı. Araştırma sonuçları, okulların salgının merkezi olmayacağına dair umut verir nitelikte. Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona kentindeki ant Joan de Deu Barcelona Çocuk Hastanesi tarafından yapılan araştırmada çocukların yeni tip koronavirüsü (SARS-CoV-2)yetişkinlerden altı kat daha az yaydığı görüldü. Araştırma kapsamında, Barcelona çevresindeki 22 yaz kampında 5 hafta geçiren çoğunluğu çocuklardan oluşan 1905 kişilik bir grupta Kovid-19'un nasıl yayıldığı analiz edildi.

30 çocuktan 12 kişiye geçti

Hastanenin pediatri başkanı Juanjo Garcia, kamplarda sık sık el yıkama, küçük gruplar ve yüz maskesi takma gibi küresel olarak okullarda yaygın alına temek önlemlerin uygulandığını belirterek, "Her hafta kampta PCR testi için tükürük örnekleri alırdı" dedi. Bununla birlikte, haftalık olarak yapılan PCR testlerinde, enfekte 30 çocuğun gruplarında 250'den fazla yakın temaslı olmasına rağmen Kovid-19'un sadece 12 kişiye geçtiğini tespit edildi. Çocukların R oranının (enfekte kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı) 0.3 olduğu görüldü. Kampların bulunduğu yerel bölgelerde "R" oranı ise 1.7 ile 2 arasında değişkenlik gösterdi. Araştımacılar, çocukların virüsü bulaştırma oranın yetişkinlerden 6 kat daha az olduğunu söyledi. Diğer taraftan, çalışmada 12 yaşın altındaki küçük çocukların corona virüsü 13 ile 17 yaş aralığının büyük çocuklara benzer bir oranda yaydığı belirtildi.

Öğretmenler test kuyruğunda

İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi yaptırması gereken öğretmen ve okul çalışanları uzun kuyruklar oluşturdu. Test için Virgen de la Paloma Enstitüsü'ne gelenler saatlerce kuyrukta beklemekten yakındı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen lise öğretmeni Maria, "3 saattir kuyrukta bekliyorum. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Oldukça kötü bir gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Böyle bir ortamda nasıl eğitime başlayacağız bilemiyorum" dedi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Kovid-19 salgınıyla ilgili okulların durumundaki belirsizliklerden ve alınan önlemlerin yetersizliğinden yakınan öğretmenler 22-23 Eylül'de greve gitme kararı almışlardı
Anadolu Ajansı
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