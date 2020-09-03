35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor
|03 Eylül 2020 07:36
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki maddeler özetle şöyle:
- 5 binden fazla avukatın kayıtlı olduğu illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek.
- Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar TBB'de temsil edilmeyecek.
- Alternatif barolarda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan sayının 6 ay içinde sağlanmasını isteyecek. Verilen sürede eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verilecek. Kapanan baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Kapanan baronun malvarlığı TBB'ye devrolacak.
- Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde 30 avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirecek. Türkiye'de 2020 yılı başı itibarıyla 80 ilde baro bulunuyor. Müstakil barosu bulunmayan Bayburt, Gümüşhane Barosu'na bağlı olarak görev yapıyor. 35 avukatın görev yaptığı bilinen Bayburt'ta da kurulacak baro ile Türkiye'de barosu bulunmayan il kalmamış olacak. TBB baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirecek.
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