1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB), çoklu baro sistemine geçişten sonra yeniden düzenlediği "Avukatlık" yönetmeliğine göre, Türkiye'de barosu bulunmayan tek il olan 35 avukatın görev yaptığı Bayburt'ta da baro kurulabilecek.
 03 Eylül 2020 07:36
Yazdır
35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Çoklu baro sistemini getiren kanun değişikliği kapsamında TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki maddeler özetle şöyle:

- 5 binden fazla avukatın kayıtlı olduğu illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB'ye verilecek.

- Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar TBB'de temsil edilmeyecek.

- Alternatif barolarda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan sayının 6 ay içinde sağlanmasını isteyecek. Verilen sürede eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verilecek. Kapanan baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Kapanan baronun malvarlığı TBB'ye devrolacak.

- Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde 30 avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirecek. Türkiye'de 2020 yılı başı itibarıyla 80 ilde baro bulunuyor. Müstakil barosu bulunmayan Bayburt, Gümüşhane Barosu'na bağlı olarak görev yapıyor. 35 avukatın görev yaptığı bilinen Bayburt'ta da kurulacak baro ile Türkiye'de barosu bulunmayan il kalmamış olacak. TBB baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel okullar, KDV indirimini ücretlere yansıtacak
02 Eylül 2020 21:59		 Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı
02 Eylül 2020 16:49
Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor
02 Eylül 2020 15:16		 Türk Sağlık-Sen'den 'Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın' talebi
02 Eylül 2020 14:59
Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli
02 Eylül 2020 12:55		 'Döner sermaye sistemi, sağlıkçıların alın terini yok sayıyor'
01 Eylül 2020 23:55
Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi
01 Eylül 2020 11:35		 'Okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı'
31 Ağustos 2020 19:19
TESK'ten 'kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması' talebi
31 Ağustos 2020 12:35		 Van Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
30 Ağustos 2020 16:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik08:16 - Kadın'a bakış açımız değişti08:13 - Hükümet sisteminin röntgeni çekildi: Omurga iyi , bürokrasi yavaş08:12 - Erdoğan'dan kurmaylarına 'Doğu Akdeniz' talimatı08:00 - 'Sağlık çalışanlarımıza gerekli saygıyı gösterelim, teşekkürü bir borç bilelim'07:52 - İnce: İlk adımı Sivas'ta atacağız
07:47 - Müvekkilin suçunu destekleyen avukat meslekten çıkarılacak07:39 - Tabureyi zabıta memurunun kafasına defalarca vurarak kırdı07:36 - 35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor07:35 - Ambargonun kalkması Rum lobisine mesaj07:20 - Acil servislerde durum kontrol altında07:15 - Çocuklar virüsü altı kat daha az yayıyor
07:05 - Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü yüzde 4 büyüdü07:00 - Adana'da erkek cinayeti: :Bir kadın kocasını pompalı tüfekle öldürdü06:50 - CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor06:40 - Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan mafyacılığa soyundu06:30 - Meteorolojiden sıcak hava uyarısı - Haritalı
06:10 - Fransa'nın kaçak okulları: Charles de Gaulle ve Pierre Loti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor
Bir Fırat mucizesi... Kemaliye
Müvekkilin suçunu destekleyen avukat meslekten çıkarılacak
35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor
Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
Adana'da erkek cinayeti: :Bir kadın kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tabureyi zabıta memurunun kafasına defalarca vurarak kırdı
Çocuklar virüsü altı kat daha az yayıyor
TSK, Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaş aldıkça sadeleşmek 1
lamborghini'de karpuz satan adam 2
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 1
etekleri zil çalmak 2
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
trol 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 2
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 1
empati 1
SON İLANLAR
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam