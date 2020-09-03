Müvekkilin suçunu destekleyen avukat meslekten çıkarılacak
|03 Eylül 2020 07:47
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adli yıl açılışında kullandığı, "Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" ifadeleri üzerine gözler, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi. Milliyet'in edindiği bilgiye göre, bu kapsamda en son, "çoklu baro" düzenlemesinin eklendiği Avukatlık Yasası'nda yeni yasama yılında yeniden değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda, "Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar"a, "meslekten çıkarma" cezası verilebilmesinin önünün açılması öngörülüyor. Bu amaçla disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) ya da doğrudan Adalet Bakanlığı'na verilmesi de planlanıyor.
Ruhsatı geri alınacak
Avukatlık Yasası'nın 135. maddesinde düzenlenen disiplin cezalarına göre kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından kesin olarak hüküm giyen avukatlar doğrudan meslekten çıkarılıyor. Meslekten atılan avukatın ruhsatnamesi geri alınıyor; avukatın adı baro levhasından silinerek avukatlık unvanı kaldırılıyor.
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