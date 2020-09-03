İnce: İlk adımı Sivas'ta atacağız
CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisiyle ters düşerek başlattığı "Memleket Hareketi"nin ilk adımını Sivas'ta atacaklarını bildirdi.
|03 Eylül 2020 07:52
|Yazdır
İnce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas'ta atacağız" ifadelerini kullandı.
Programa göre İnce, İstanbul'dan Sivas'a uçakla gidecek. 4 Eylül sabahı saat 10.00'da havalimanında vatandaşlara hitap edecek. Daha sonra 12.00'de Sivas Kongresi Binası'nı ziyaret edecek, 14.00'te de Madımak Oteli'ni ziyaret edecek. İnce saat 15.00'te gazetecilerle bir araya gelecek 16.00'da ise otobüsle Ankara'ya dönecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
03 Eylül 2020 08:16
|Erdoğan'dan kurmaylarına 'Doğu Akdeniz' talimatı
03 Eylül 2020 08:12
|'Sağlık çalışanlarımıza gerekli saygıyı gösterelim, teşekkürü bir borç bilelim'
03 Eylül 2020 08:00
|Müvekkilin suçunu destekleyen avukat meslekten çıkarılacak
03 Eylül 2020 07:47
|Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü yüzde 4 büyüdü
03 Eylül 2020 07:05
|CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor
03 Eylül 2020 06:50
|Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan mafyacılığa soyundu
03 Eylül 2020 06:40
|Fransa'nın kaçak okulları: Charles de Gaulle ve Pierre Loti
03 Eylül 2020 06:10
|Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik
03 Eylül 2020 03:29
|TSK, Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
03 Eylül 2020 03:25