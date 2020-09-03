'Sağlık çalışanlarımıza gerekli saygıyı gösterelim, teşekkürü bir borç bilelim'
Bakan Koca: Her bir sağlık personeli, hayatınızla ölüm arasındaki köprüde kollarını açmış duruyor. Onlara gerekli saygıyı gösterelim, teşekkürü bir borç bilelim.
|03 Eylül 2020 08:00
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