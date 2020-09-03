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Erdoğan'dan kurmaylarına 'Doğu Akdeniz' talimatı

Partisinin grup toplantısında kurmaylarına talimat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu 'haklarımızdan taviz vereceğiz' demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz" dedi.
 03 Eylül 2020 08:12
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Erdoğan'dan kurmaylarına 'Doğu Akdeniz' talimatı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yunanistan ve Doğu Akdeniz konusunda kurmaylarına talimatlar verdi. Muhatap ülkelerin farklı konjonktürlerde farklı söylemlere sahip olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tezlerinin hep aynı noktada durduğunu ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:

SÖYLEMLERİ KARŞILAŞTIRIN

"Bugüne kadar Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm diplomatik konularda muhatap ülkelerle söylemlerimizi karşılaştırın. Geçmişte Yunanistan başta olmak üzere bu ülkelere ne gibi desteklerde bulunduk bunları araştırın. Bugünlere nasıl geldik bunları kamuoyuna anlatın. Türkiye hep aynı noktada durdu. Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ise devlet başkanları sürekli değişti. Söylem ve düşünceleri de farklılık gösterdi, gelgitler yaşandı. Bugüne kadar yaşanan bu gelgitleri araştırın, geniş bir çalışma yapın, bana sunun. Hem muhataplarımızla görüşmelerde hem de kamuoyuna bunu iyi anlatalım.

(Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler) Biz bu konuda yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu, 'haklarımızdan taviz vereceğiz' demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Masada her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama stratejik ortağı Fransa'yı da bir şekilde destekleme durumunda kalıyor."
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