Hükümet sisteminin röntgeni çekildi: Omurga iyi, bürokrasi yavaş

Hürriyet'ten Erdinç Çalışkan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla parlamenter sistemin son iki yılı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık performansı karşılaştırıldı.

OMURGA İYİ, BÜROKRASİ YAVAŞ

Çalışmanın sonuçlarına göre, yeni sistemin, parlamenter sisteme göre işleyişinde iki kata yakın performans artışı yaşandığı bunun da vatandaştan gelen geri dönüşleri olumlu etkilediği tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bazı kamu kurumlarının iki yıla rağmen halen yeni sisteme ayak uyduramadığı ve uyum sorunu yaşadığı ortaya çıktı.