Kadın'a bakış açımız değişti

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: KONDA Araştırma Şirketi'nin 32 ilde 3 bin 569 kişiyle, evlerinde yüz yüze görüşerek yaptığı araştırma dikkat çekici veriler ortaya koydu. Türkiye'nin 15 yaş üzeri yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercih edildiği çalışma, daha önceki araştırmalarda sorulan benzer soruların yanıtlarından ortaya çıkan verilerle karşılaştırıldı. Buna göre öne çıkan başlıklar şöyle:

ARTIK 'ERKEK SEVER DE DÖVER DE' DENMİYOR: 2015'te "Erkek sever de döver de" diyenlerin oranı yüzde 20'yken bu araştırmada yüzde 6'ya düştü. Bu ifadeye "kesinlikle yanlış" diyenlerin oranı 2020'de yüzde 63'e çıktı. İfadeyi "kesinlikle doğru" bulanların oranı ise yüzde 6.

'NAMUS İÇİN KANUN DIŞINA ÇIKARIM' DİYENLER AZALDI: Namus ve kanun çelişkisi üzerine olan "Namus için kanun dışına çıkılabilir mi?" sorusunu "Evet" olarak yanıtlayanlar 10 sene içerisinde yüzde 45'ten 21'e düştü. 2010 yılında yapılan araştırmada, toplumun yüzde 45'i 'konu namus meselesiyse kanun dışına çıkılabileceğini' düşünüyordu. Araştırma 2020 yılında bu rakamın yüzde 21'e düştüğünü ortaya koydu. KONDA araştırmacıları, eğitim ve gelir düzeyi arttıkça bu soruya "Evet" yanıtını verenlerin azaldığını ifade etti.