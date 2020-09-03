Selvi yazısında özetle:

Daha önce Ekrem İmamoğlu ile de görüşmüştü. Ama İmamoğlu ucuz polemiklere girmeyi, bu ilişkiyi sürdürmeye tercih etti. Ama başarı grafiği sürekli olarak yükselen Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü'nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı'nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı'yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, "Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin" diye talimat veriyor. Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, "Bunu tekrar görüşelim, bitirelim" diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, "Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın" diyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Mansur Yavaş, belediyeye alınacak 350 zabıta kadrosundan Dikimevi-NATO Yolu arasında yapılacak olan metro hattına, Çubuk-1 Barajı'nda hayvancılık yapan ailelerden, Mamak'taki kentsel dönüşümden dolayı belediyenin ödediği kiraya kadar her şeyi tek tek aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dosyayla ilgili değerlendirmeler yapıp bir kısmı için hemen orada talimat veriyor. Erdoğan, Yavaş'ı, "Ankara'ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara'ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz" diye uğurluyor. Görüşmeye Yavaş'ın çabası ve Erdoğan'ın sözleri damgasını vuruyor.