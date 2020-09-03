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CHP, Abdullah Gül'e kapıyı kapattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Muharrem İnce hakkında olası disiplin süreciyle ilgili değerlendirmelere yanıt verdiği belirtildi.
 03 Eylül 2020 08:30
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CHP, Abdullah Gül'e kapıyı kapattı

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bütün açık yürekliliğimle ifade etmek isterim ki iki gün önce katıldığım MYK'da Genel Başkanımızın, Sayın İnce'nin ihraç edilmesi gibi bir talebi, bir düşüncesi, böyle bir şeyi akıllarından geçirmesi dahi söz konusu değil" dedi. Özel, şunları söyledi:

GÜL'ÜN ADAYLIĞI MÜMKÜN DEĞİL

"Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, ilgili kanuna göre CHP'nin Meclis grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili kurullarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra aday olacaktır. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bunu kesin bir dille yalanlıyoruz."
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