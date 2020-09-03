Ağustos'ta 27 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ağustos ayı raporuna göre geçen ay 27 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

KATİLLER HEP TANIDIK

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Hazırlanan raporda, öldürülen 27 kadından 8'inin evli olduğu erkek, 6'sının birlikte olduğu erkek, 4'ünün eskiden evli olduğu erkek, 4'ü tanıdık, 2'si akraba, 1'i baba, 1'i kardeş 1'inin de oğlu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü açıklanan raporda, 27 kadından 14'ünün ateşli silahlarla, 7'sinin kesici aletle, 3'ünün boğularak, 2'sinin darp edilerek ve 1'inin de yakılarak katledildiği ifade edildi.