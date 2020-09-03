Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü
|03 Eylül 2020 08:42
|Yazdır
Adana'da sinir krizi geçiren bir kişi çocuğunu sonra karısı öldüresiye dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.'yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.
Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.'yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.
Polisi aradım karımı öldürdüm diye kendini ihbar etti
Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.
Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
03 Eylül 2020 10:06
|Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
03 Eylül 2020 09:54
|Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
03 Eylül 2020 09:07
|Sokak düğünü savaş alanına döndü
03 Eylül 2020 08:40
|Ağustos'ta 27 kadın öldürüldü
03 Eylül 2020 08:38
|Adana'da erkek cinayeti: Bir kadın kocasını pompalı tüfekle öldürdü
03 Eylül 2020 07:00
|Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
02 Eylül 2020 23:27
|Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı
02 Eylül 2020 23:15
|Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın
02 Eylül 2020 23:06
|Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı
02 Eylül 2020 17:48