1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü

Adana'da sinir krizi geçiren bir kişi çocuğunu sonra karısı öldüresiye dövdü
 03 Eylül 2020 08:42
Yazdır

Adana'da sinir krizi geçiren bir kişi çocuğunu sonra karısı öldüresiye dövdü. Polis karısını ve çocuğunu döven şüpheliyi olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.'yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun anlına vurdu. Küçük çocuk anlı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.'yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.

Polisi aradım karımı öldürdüm diye kendini ihbar etti

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.

Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
03 Eylül 2020 10:06		 Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
03 Eylül 2020 09:54
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
03 Eylül 2020 09:07		 Sokak düğünü savaş alanına döndü
03 Eylül 2020 08:40
Ağustos'ta 27 kadın öldürüldü
03 Eylül 2020 08:38		 Adana'da erkek cinayeti: Bir kadın kocasını pompalı tüfekle öldürdü
03 Eylül 2020 07:00
Astsubay, eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
02 Eylül 2020 23:27		 Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin daldırı: 2 yaralı
02 Eylül 2020 23:15
Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın
02 Eylül 2020 23:06		 Özel okul sahibi avukat, uyuşturucudan tutuklandı
02 Eylül 2020 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:18 - Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti10:15 - 2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:06 - Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı10:05 - İntibak işlemi geçmişe yönelik mali hak sağlar mı?10:00 - ALES/1 sonuçları açıklandı
10:00 - Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da bisiklet tramvayı raylarda09:55 - 'Hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez'09:54 - Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı09:53 - Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü09:52 - Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası
09:46 - Açılış itibariyle dolar fiyatı09:45 - Ankara-Niğde Otoyolu açılışa hazırlanıyor09:44 - Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı09:42 - Okul müdürünün korona testi pozitif çıktı ama okul kapatılmadı09:20 - KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
09:17 - Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Müvekkilin suçunu destekleyen avukat meslekten çıkarılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eran zahavi 1
empati 1
ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imamın ölmesi 2
covid 19 tedbirleri 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
the land of legends hazırlık turnuvası 1
fatih nusrullah 1
somer sivrioğlu 1
lamborghini'de karpuz satan adam 2
SON İLANLAR
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam