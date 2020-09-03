Tarlada drone devri başlıyor

Dünyada başlayan endüstri 4.0 hareketine en hızlı adapte olan ülkelerden biri olan Türkiye, tarımda verimliliği esas alan bir modele geçiyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en dikkat çeken projelerinden biri zirai insansız hava araçları yani 'drone'lar. Drone ile ilaçlama modelini geliştiren Tarım Bakanlığı, ilk pilot uygulamayı Samsun'da hayata geçirdi. Drone'la ilaçlama sayesinde insan sağlığı korunurken verimlilik artacak, maliyetler de düşürülecek.

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ DRONE VERİLECEK

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi' dün gerçekleşti. "Toprağına Sahip Çık" sloganıyla düzenlenen webinar serisinin üçüncüsünde açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur yaptı. Tarım Bakanlığı'nın tarımda dijitalleşmeye yönelik yürüttüğü projeleri paylaşan TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, 2050'de dünya nüfusunun 9.7 milyarı bulacağını ve tarımsal ürünlere talebin yüzde 70 artacağını söyledi. Türkiye'nin nüfusunun da 100 milyonu bulacağını aktaran Yılmaz, şunları söyledi: "Dünyada 200 milyar dolarlık drone destekli çözümün 50 milyar doları tarım sektöründe kullanılıyor. Drone ile en fazla ihtiyaç duyulan alanlar çeltik, mısır, üzüm ve meyve bahçeleri. İlk pilot uygulamaya Samsun'daki 500 dönümlük çeltik arazisinde başladık. Drone ile ilaçlama yaptık ve yüzde 50'ye kadar tasarruf sağladık. Su kullanımımız 10'da bire düştü. Parkim zirai ilaç şirketinden ilaç alan çiftçilerimize drone'u ücretsiz vereceğiz. Mısır için de denemelere başladık."

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, "10 Metro ülkesine 10 milyon euroluk coğrafi işaretli ürün gönderdik" dedi. Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil ise, ülkemizin değerlendirilmeyen kaynaklarından doğal ilaç geliştirdiklerini anlattı. Büyükhelvacıgil, "45 bitkimizi ürüne dönüştürdük. 2023'e kadar 200 Türk bitkisini dünyaya taşıyacağız" dedi.

GAZ KEŞFİNDE OLDUĞU GİBİ TARIMDA DA MUCİZELER YARATABİLİRİZ

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu ve bunun pandemi döneminde görüldüğünü söyledi. Özdemir, Türkiye'nin Karadeniz'de kararlı duruşu ve ısrarlı aramaları sonucu büyük keşif yaptığını hatırlatarak, tarım sektöründe de ülkemizin yeni müjdeler ve mucizeler yaratabileceğini kaydetti. Tarım sektörüne meyve suyu konsantre fabrikası Limkon yatırımıyla girdiklerini hatırlatan Özdemir, şunları anlattı: "Adana Hacı Sabancı OSB'de 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikamızda bugün meyve suyu konsantresi ve domates salçası üretiliyor. Bugüne kadar 130 milyon dolar döviz getirdik. 600 bin aileye gelir desteği sağladık."

Betül Alakent