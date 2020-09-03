Belediyede zimmet skandalında sanıklar hakim karşısında

Sabah Gazetesinden Kenan Kıran'ın haberine göre: Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet skandalı, muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduktan sonra Denizli'de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma ile ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmış, toplam 18 kişi tutuklanmıştı.

400'e yakın hesapta inceleme yapan Sayıştay müfettişleri, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğunu ortaya çıkarmıştı. Toplamda 30 milyon lirayı bulduğu iddia edilen zimmet soruşturması başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden CHP'li Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığınca 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. İddianamenin Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından 18'i tutuklu 34 sanık dün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, suçlamalarda adı geçen eski belediye başkanı Vefa Salman, tutuklu sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

CHP ZİMMETE SAHİP ÇIKTI

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, CHP'li milletvekilleri de duruşmaya katıldı. Salman'ın usulsüzlüğü ortaya çıkardığı halde görevden alındığını öne süren Muharrem Erkek, "Zimmeti ortaya çıkaran belediye başkanımız Vefa Salman'dır" iddiasında bulundu.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in ağabeyi F.G. ve teyzesinin oğlu C.S.'nin de önceki gece gözaltına alındığı bildirildi. İki şüphelinin, soruşturma kapsamında tanık olan kişilere baskı yaptıkları iddia ediliyor.