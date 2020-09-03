1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi.
 03 Eylül 2020 09:15
Yazdır
İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 1022 personelin görev aldığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlandı.

Operasyonda, Bingöl, Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1022 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 iş birlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
02 Eylül 2020 22:05		 Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
02 Eylül 2020 18:08
Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde
02 Eylül 2020 16:45		 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı
02 Eylül 2020 16:19
Yargıtay, FETÖ elebaşısının kardeşi Kutbettin Gülen'in cezasını onadı
02 Eylül 2020 16:04		 Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
02 Eylül 2020 13:45
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı: Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
02 Eylül 2020 13:29		 İzmir'deki FETÖ operasyonunda 30 kişiden 8'i tutuklandı
02 Eylül 2020 11:42
YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe
02 Eylül 2020 11:40		 3 terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu
02 Eylül 2020 09:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:28 - 'Sel felaketi için 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik'10:18 - Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti10:15 - 2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:06 - Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı10:05 - İntibak işlemi geçmişe yönelik mali hak sağlar mı?
10:00 - ALES/1 sonuçları açıklandı10:00 - Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı09:58 - Konya'da bisiklet tramvayı raylarda09:55 - 'Hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez'09:54 - Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı09:53 - Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü
09:52 - Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası09:46 - Açılış itibariyle dolar fiyatı09:45 - Ankara-Niğde Otoyolu açılışa hazırlanıyor09:44 - Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı09:42 - Okul müdürünün korona testi pozitif çıktı ama okul kapatılmadı
09:20 - KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
CHP, Muharrem İnce'yi partiden ihraç ediyor
ALES/1 sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
tövbeler olsun 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 4
Hastaneler tıklım tıklım 2
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
risk varsa biz yokuz 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 4
the land of legends hazırlık turnuvası 1
somer sivrioğlu 1
SON İLANLAR
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam