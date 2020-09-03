ALES/1 sonuçları açıklandı
|03 Eylül 2020 10:00
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2020-ALES/1 Sonuçları Açıklandı
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ALES sonuçlarının açıklanma tarihi daha önce 7 Eylül 2020 tarihi olarak belirlenmesi üzerine üniversiteler lisansüstü başvurularını bu tarihi dikkate alarak ileri bir tarihe almışlardı
ALES sonuçlarının erken açıklanması üzerine adaylar, üniversitelerin lisansüstü başvuru bilgilerini daha geniş zamanda değerlendirebilecekler
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89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
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