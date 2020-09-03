Okul müdürünün korona testi pozitif çıktı ama okul kapatılmadı
Bergamadaki Zeytindağ Yılmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahinde Kovid-19 tespit edildiği, ancak okuldaki diğer öğrenci ve personele herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi
|03 Eylül 2020 09:42
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Sözcünün haberine göre, Eğitim-Sen Bergama Temsilciliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Okulun dezenfekte edildiği ancak öğretmenlerin ve öğrencilerin okula gitmemeleri yönünde herhangi bir tedbir alınmadığını öğrendik. Önerimiz 14 gün boyunca ilgili okulun kapatılması öğrenci ve çalışanlara test yapılmasıdır" denildi.
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