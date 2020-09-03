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Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 03 Eylül 2020 09:52
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Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ozan köyünde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süreyle karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılıp gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Garipçe köyü karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Anadolu Ajansı
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