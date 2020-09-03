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Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.
 03 Eylül 2020 09:53
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Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daveti üzerine Türkiye'ye gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.

Bakanlıkta, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile Spano'ya Türkiye ziyaretinde eşlik eden AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
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