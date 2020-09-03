Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
|03 Eylül 2020 09:54
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde önceki gün güvenlik müdürü B.Ş'ye (47) tabancayla ateş açılması sonucu idari bölümde çalışan bir görevli ile bir vatandaşın yaralandığı olayın zanlılarının kimliğini tespit etti.
Ekip, yaptığı çalışmayla silahı kullandığı öne sürülen zanlı Berkay K. (18) ile olaya karıştığı iddia edilen ağabeyi Görkem K'yi (20) yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Berkay K. tutuklandı, Görkem K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde hastaneye gelerek personelle tartışan Ersay K'ye hastanenin güvenlik müdürü ile personelin müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdığı belirtilmişti.
Daha sonra bu kişinin iki yakınının hastaneye geldiği ve birinin hastanenin güvenlik müdürü B.Ş'ye silahla ateş açması sonucu idari bölümde çalışan bir görevli ile bir vatandaş yaralanmıştı.
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