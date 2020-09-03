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'Hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez'

Milli Savunma Bakanı Akar: Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz
 03 Eylül 2020 09:55
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar ve Komutanlar talimatlar verdi.

Burada personele de hitap eden Akar konuşmasında, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tüm komşularının siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade eden Akar, "Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası hukuk, deniz hukuku, mahkeme kararları, teamüller ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile 'Bana göre böyle' diyerek, akla, mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz 'İki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun 'İki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı şekilde koruruz."

- "Fransa, ne hakla geliyorsun buraya"

Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını dile getiren Akar, "Bundan sonra böyle bir şey yapamazsınız." diye konuştu.

Tüm bu ihlallere rağmen Türkiye'nin yine de diyalog dediğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Yunanistan ve Türkiye... Fakat burada, anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak, alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez."

Diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını beklediklerini dile getiren Akar, "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım." diye konuştu.

Sözlerinin sonunda ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı açılışı

Öte yandan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Birleştirilmiş Harekat Merkezi'ndeki ziyaretlerinden önce Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı da ziyaret etti.

Yeni karargah binasının resmi açılışını yapan Akar ve Komutanlar, karargah bahçesindeki "İstikbal Göklerdedir Anıtı"nın açılış törenine de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıtın üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak anıtın açılışını yapan Akar, heykeltıraş Sait Rüstem'e de eserinden dolayı plaket verdi.

Muharip Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını kurdele keserek yapan Akar, "Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun." dedi.

Akar, kestiği kurdeleyi almak isteyen personele ise "Biz bunları saklıyoruz." diyerek vermedi.

Anadolu Ajansı
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