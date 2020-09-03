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Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Bayburt'ta panelvan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
|03 Eylül 2020 10:06
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Yakup Kocabey'in (31) kullandığı 34 RFU 15 plakalı panelvan, merkeze bağlı Mutlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılan Mikail Kocabey'in (22) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile Kamile ve Ayten Kocabey ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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