Borsa güne yükselişle başladı
|03 Eylül 2020 10:07
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 1,97 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.085,88 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile metal ana sanayi oldu.
Dün 1.080-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.083,91 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ve yarınki yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.
Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Açılış itibariyle dolar fiyatı
03 Eylül 2020 09:46
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
02 Eylül 2020 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Eylül 2020 17:08
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Eylül 2020 17:05
|Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor
02 Eylül 2020 11:20
|Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01 Eylül 2020 23:34
|Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
01 Eylül 2020 22:25
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
01 Eylül 2020 18:18
|Gün sonu döviz fiyatları
01 Eylül 2020 17:18
|Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi
01 Eylül 2020 16:42