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2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

2 aylık enflasyon yüzde 1,45 oldu. Kalan 4 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşılan miktarda memurlar zam alacak.
 03 Eylül 2020 10:15
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2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

İkinci 6 ay için Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 Ağustos'ta da yüzde 0,86 arttı

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI NE DURUMDA?

2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı.

Temmuz ve Ağustos ayında açıklanan enflasyon rakamları toplamı yüzde 1,45 oldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar, aşan miktarda memurlar, enflasyon zammı alacak.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Memurlar.Net - Özel

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