Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti
|03 Eylül 2020 10:18
|Yazdır
Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" isimli kitabı "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Duran Yılmaz tarafından yazılan "Keloğlan Ak Ülke" kitabının içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.
Kararla birlikte söz konusu kitap "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabilecek.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanlığıDuran YılmazKüçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıResmi Gazete
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Sel felaketi için 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik'
03 Eylül 2020 10:28
|Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
03 Eylül 2020 09:58
|Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası
03 Eylül 2020 09:52
|Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı
03 Eylül 2020 09:44
|Okul müdürünün korona testi pozitif çıktı ama okul kapatılmadı
03 Eylül 2020 09:42
|Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
03 Eylül 2020 09:10
|Hükümet sisteminin röntgeni çekildi: Omurga iyi, bürokrasi yavaş
03 Eylül 2020 08:13
|RTÜK'ten Tele 1'e 5 günlük yayın yasağı
02 Eylül 2020 22:04
|Ankara'daki vaka İstanbul'un iki katından fazla
02 Eylül 2020 20:05
|Polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı
02 Eylül 2020 18:36