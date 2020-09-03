Yolcu dolu otobüse korona cezası
|03 Eylül 2020 10:32
|Yazdır
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi.
OTOBÜSE KORONA CEZASI
Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.
Avcılar-Esenyurt hattında otobüsler tıka basa dolu
İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti.
"SEFERLER ÇOĞALSIN"
Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, "
Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısı artırılsın biz de böyle yolculuk yapmayalım."diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlıktan 81 ile genelge
03 Eylül 2020 12:28
|'Uzaktan eğitim yetkisi değişen 600 hakimle devam edecek'
03 Eylül 2020 11:50
|'Sel felaketi için 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik'
03 Eylül 2020 10:28
|Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti
03 Eylül 2020 10:18
|Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
03 Eylül 2020 09:58
|Adıyaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası
03 Eylül 2020 09:52
|Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi ikinci emre kadar uzatıldı
03 Eylül 2020 09:44
|Okul müdürünün korona testi pozitif çıktı ama okul kapatılmadı
03 Eylül 2020 09:42
|Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
03 Eylül 2020 09:10
|Hükümet sisteminin röntgeni çekildi: Omurga iyi, bürokrasi yavaş
03 Eylül 2020 08:13