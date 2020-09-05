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Kamu kurumlarından, boş engelli kadrolarını sisteme girmeleri istendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarından münhal (boş) engelli kadrolarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar, Bakanlığın internet sitesinden bildirmelerini istedi.
 05 Eylül 2020 00:02
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Kamu kurumlarından, boş engelli kadrolarını sisteme girmeleri istendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarından boş (münhal) engelli kadrolarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar, Bakanlığın internet sitesinden bildirmelerini istedi.

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