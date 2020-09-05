Kamu kurumlarından, boş engelli kadrolarını sisteme girmeleri istendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarından münhal (boş) engelli kadrolarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar, Bakanlığın internet sitesinden bildirmelerini istedi.
|05 Eylül 2020 00:02
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarından boş (münhal) engelli kadrolarını 31 Ekim 2020 tarihine kadar, Bakanlığın internet sitesinden bildirmelerini istedi.
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