1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da 2. baro için 10 günde 500 sayısına ulaşıldı

Tercihli Baro uygulamasının hayata geçmesi sonrasında hem Ankara'da hem de İstanbul'da ikinci baro için başvurular yapıldı. Ankara'da ikinci baro için başvuruda bulunan avukatlar grubu 10 günde 500 sayısına ulaştı. İkinci baro için başvuru yapan Eyüphan Korkmaz "10 gün içinde ulaşmış olduğumuz 500 sayısı, ayrı ayrı 40 ildeki avukat sayısından daha fazladır" dedi.
 03 Eylül 2020 10:37
Yazdır
Ankara'da 2. baro için 10 günde 500 sayısına ulaşıldı

Ankara ve İstanbul'daki barolarda yıllardır yaşanan temsil edilememe sorunu, son olarak Tercihli Baro uygulamasına yol açtı. Özellikle İstanbul barosunun DHKP-C'den yargılanan ve açlık orucu sonrasında hayatına son veren Ebru Timtik'in posterini Baro binasına asması sonrasında, ikinci baroların oluşturulmasına yönelik girişimler hız kazandı.

Ankara'daki ikinci baro kurulması için Eyüphan Korkmaz, Yakup Erikel, Ali Aydın Akpınar ve Mehmet Hakan Yılmaz öncülüğünde bir platform oluşturuldu. 10 gün önce Türkiye Barolar Birliğine başvuran avukatlar 500 üye sayısına ulaştı.

Görüşlerine başvurduğumuz Avukat Eyüphan Korkmaz "Hali hazırdaki baroda hiçbir şekilde temsilimiz yok. 3 bin oy alsanız dahi, yönetimde, denetimde ve Barolar Birliğinde delege olarak yer alamıyoruz. 1 oy fazla alan tüm yetkiyi kullanıyor. Öyleki staj gruplarında derneklerimize üye avukatların eğitmen dahi olarak bulunmasına imkan tanınmıyor. Bu nedenle Ankara'da, hali hazırdaki baro ile aynı görüşleri taşımayan avukatlar olarak, çeşitli görüşlerden 10 ayrı hukuk derneğinin bir araya gelmesiyle, 2. Baro oluşturulması için bir girişimde bulunduk. İkinci haftamızda 500 avukat sayısına ulaştık. Bu sayı şuan için 40 şehirdeki avukat sayısından daha fazladır. Kısa bir süre içinde 2 bin avukat sayısına ulaşacağımızı ve bu sayının hızla artmaya devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ankara Barosuna kayıtlı avukatların www.uhap.com.tr/ adresine girerek Ankara 2 Nolu barosunu seçebileceklerini belirten Eyüphan Korkmaz "Kamu kurumlarında avukatlık yapan ve baroya kayıtlı olmayan meslektaşlarımız da önce kurumlarından "Avukat olarak görev yaptıklarına" dair bir evrak almaları ve bu evrakı pdf formatında uhap.com.tr adresi üzerinden Türkiye Barolar Birliğine göndermesi gerekiyor. Sonrasında ise yine adresten 2. Baro için tercihlerini verebilirler" dedi.

Sürekli sürtüşerek, kavga ederek bir yere varılamayacağının son yargı paketindeki düzenlemelerle de görüldüğüne vurgu yapan Korkmaz "50 yıldır çözülemeyen yeşil pasaport sorunu, diyalogla bir yılda çözüldü. Yine diyalogla, benzer sorunları, özellikle kamuda görev yapan avukatların 4800 ek gösterge sorununu, biz çözeceğiz." dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
35 avukatlı Bayburt'ta baro kuruluyor
03 Eylül 2020 07:36		 Özel okullar, KDV indirimini ücretlere yansıtacak
02 Eylül 2020 21:59
Müftülük, evde ölümle pençeleşen imamdan savunma aldı
02 Eylül 2020 16:49		 Döner sermaye sistemi yüzbinlerce sağlık çalışanını mağdur ediyor
02 Eylül 2020 15:16
Türk Sağlık-Sen'den 'Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın' talebi
02 Eylül 2020 14:59		 Türk-Iş: Sağlık işçilerine ek mali haklar verilmeli
02 Eylül 2020 12:55
'Döner sermaye sistemi, sağlıkçıların alın terini yok sayıyor'
01 Eylül 2020 23:55		 Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi
01 Eylül 2020 11:35
'Okulların yardımcı personel ve bütçe ihtiyacı karşılanmalı'
31 Ağustos 2020 19:19		 TESK'ten 'kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması' talebi
31 Ağustos 2020 12:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Dolarda 7.42 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü12:04 - Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek11:53 - 'İnsan Hakları Eylem Planı, standartları yükseltmek için önemli yol haritası olacak'11:50 - 'Uzaktan eğitim yetkisi değişen 600 hakimle devam edecek'11:49 - Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı11:45 - Bingöl'de cam silerken düşen genç kız ağır yaralandı
11:40 - YÖK'ten karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı11:37 - Toplum Bilimleri Kurulu üyesi: Aktif vaka sayısı 19 binlere çıktı11:31 - HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evladına kavuştu11:25 - İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi11:23 - Kılıçdaroğlu'dan Abdullah Gül açıklaması11:19 - Konya'da obruk tehlikesine karşı uydu teknolojisiyle çözüm
11:17 - Gram altın 461 lira seviyelerinde11:11 - İl Müftüsü: Maske takmamak kul hakkına girer11:03 - Bakanlıktan zeytin, badem ve cevize yatırım çağrısı11:01 - Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır11:01 - İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan kent Sivas
10:57 - Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
ALES/1 sonuçları açıklandı
Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
Lie to me 1
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 2
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
davide santon 1
puanlama sistemi 6
süleyman kaan altınok 1
etekleri zil çalmak 2
Hastaneler tıklım tıklım 2
SON İLANLAR
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam