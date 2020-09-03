Ankara'da 2. baro için 10 günde 500 sayısına ulaşıldı

Ankara ve İstanbul'daki barolarda yıllardır yaşanan temsil edilememe sorunu, son olarak Tercihli Baro uygulamasına yol açtı. Özellikle İstanbul barosunun DHKP-C'den yargılanan ve açlık orucu sonrasında hayatına son veren Ebru Timtik'in posterini Baro binasına asması sonrasında, ikinci baroların oluşturulmasına yönelik girişimler hız kazandı.

Ankara'daki ikinci baro kurulması için Eyüphan Korkmaz, Yakup Erikel, Ali Aydın Akpınar ve Mehmet Hakan Yılmaz öncülüğünde bir platform oluşturuldu. 10 gün önce Türkiye Barolar Birliğine başvuran avukatlar 500 üye sayısına ulaştı.

Görüşlerine başvurduğumuz Avukat Eyüphan Korkmaz "Hali hazırdaki baroda hiçbir şekilde temsilimiz yok. 3 bin oy alsanız dahi, yönetimde, denetimde ve Barolar Birliğinde delege olarak yer alamıyoruz. 1 oy fazla alan tüm yetkiyi kullanıyor. Öyleki staj gruplarında derneklerimize üye avukatların eğitmen dahi olarak bulunmasına imkan tanınmıyor. Bu nedenle Ankara'da, hali hazırdaki baro ile aynı görüşleri taşımayan avukatlar olarak, çeşitli görüşlerden 10 ayrı hukuk derneğinin bir araya gelmesiyle, 2. Baro oluşturulması için bir girişimde bulunduk. İkinci haftamızda 500 avukat sayısına ulaştık. Bu sayı şuan için 40 şehirdeki avukat sayısından daha fazladır. Kısa bir süre içinde 2 bin avukat sayısına ulaşacağımızı ve bu sayının hızla artmaya devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Ankara Barosuna kayıtlı avukatların www.uhap.com.tr/ adresine girerek Ankara 2 Nolu barosunu seçebileceklerini belirten Eyüphan Korkmaz "Kamu kurumlarında avukatlık yapan ve baroya kayıtlı olmayan meslektaşlarımız da önce kurumlarından "Avukat olarak görev yaptıklarına" dair bir evrak almaları ve bu evrakı pdf formatında uhap.com.tr adresi üzerinden Türkiye Barolar Birliğine göndermesi gerekiyor. Sonrasında ise yine adresten 2. Baro için tercihlerini verebilirler" dedi.

Sürekli sürtüşerek, kavga ederek bir yere varılamayacağının son yargı paketindeki düzenlemelerle de görüldüğüne vurgu yapan Korkmaz "50 yıldır çözülemeyen yeşil pasaport sorunu, diyalogla bir yılda çözüldü. Yine diyalogla, benzer sorunları, özellikle kamuda görev yapan avukatların 4800 ek gösterge sorununu, biz çözeceğiz." dedi.