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Demet Akalın, kızını okula göndermedi, maaşlı sigortalı öğretmen tuttu

Demet Akalın, kızı Hira'yı okula göndermek istemediğini ve maaşlı, sigortalı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı, Akalın, kendisini savunmasıyla da şaşırttı.
 03 Eylül 2020 10:50
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Demet Akalın, kızını okula göndermedi, maaşlı sigortalı öğretmen tuttu

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak sigortalı, maaşlı öğretmen tuttuğunu söyleyerek okulu eve getirdiğini anlatmıştı.

Akalın, "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatta Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'da TT haline gelmişti.

Olaylar giderek büyüyünce Demet Akalın, yine Twitter hesabı üzerinden eleştirilere yat verdi.

Akalın paylaşımında "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sigortalı, maaşlı öğretmen tutan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ise Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe'yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediği hatırlatılması üzerine şunları söylemişti:

"Okula göndermemek olmaz, eğitim mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa ben Hira'yı devlet okuluna yollayacağım."

Akalın, artan koronavirüs vakaları ve vefat sayısıyla beraber bu kararından vazgeçti ve Hira'yı okula göndermemeye karar verdi.

Memurlar.Net
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