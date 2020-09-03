Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
|03 Eylül 2020 10:57
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Altın fiyatları, hisse senetlerindeki yükseliş ve koronavirüs aşısına ilişkin iyimserliğin artması ile birlikte, güçlenmekte olan risk iştahının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azaltması sonucu aşağı yönde hareket etti.
Asya hisse senetleri, yatırımcıların rekor getiren rallinin teknoloji dışında diğer sektörlere de yayılabileceği beklentileri ile birlikte, ABD Borsalarında endekslerin rekor seviyelerde kapanmasının ardından çoğunlukla değer kazandı. Traderlar merkez bankalarından gelecek yüklü likiditenin hisse senedi piyasalarına yönelmesini bekliyorlar.
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, eyaletlere Kovid-19 aşısı için 1 Kasım'a kadar hazırlıklarını tamamlamalarını söyledi. Bu tarih, federal hükümetin aşının Başkan Trump'ın tekrar seçilmek için yarıştığı 3 Kasım seçimlerinden hemen önce hazır olmasını beklediğini gösteriyor. Bu, aşıların test edilip tekrar gözden geçirilmesi düşünüldüğünde oldukça iddialı bir hedef.
Spot altın, Çarşamba günü yüzde 1.4 düştükten sonra yüzde 0.4 gerileyerek Londra saati ile 07:08'de ons başına 1,934.69 dolara indi.
Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 1.4 değer kaybederek ons başına 27.0650 dolara inerken, platin yüzde 0.5 ve paladyum yüzde 0.3 değer kaybetti.
Kotak Securities analisti Madhavi Mehta, "Altın, karışık gelen ekonomik veriler ve artan virüs vakalarının Euro Bölgesi ekonomilerini olumsuz etkilemesi ve bunun yanında Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) güçlü euroya ilişkin endişelerini dile getirmesi ile birlikte bir miktar toparlanma çabasına giren dolardaki trendden etkileniyor. Son birkaç haftada, altın ve hisse senedi piyasaları paralel hareket etti, ancak şimdilerde bir miktar kopma görüyoruz ve bu durum iyi çıkan imalat verilerinden ve aşı cephesindeki ilerlemeye bağlı olarak artan güvenden kaynaklanabilir," dedi ve "Ancak ekonomik toparlanmanın devam edebileceğini söylemek için henüz çok erken. Zira virüs salgını kontrol altına alınamadı ve ABD ve Çin arasında artan tansiyon ve ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik yeni zorluklar yaratabilir" şeklinde görüş bildirdi.
Kaynak: Blomberg HTVatandaş günde 2 ton altın alıyor
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