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İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan kent Sivas

İstanbul'da, 7 bin 555'i dernek, 164'ü federasyon ve 13'ü konfederasyon olmak üzere, toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor- En fazla derneği bulunan il Sivas, en fazla derneğin yer aldığı ilçe ise Bağcılar oldu
 03 Eylül 2020 11:01
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İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan kent Sivas

İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan şehrin 718 dernekle Sivas olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre İstanbul İstatistik Ofisi, kentte bulunan hemşehri dernekleriyle ilgili verileri değerlendirdi.

İl, ilçe, köy ve mahalle kategorilerinde yapılan incelemeye göre, İstanbul'da 7 bin 555'i dernek, 164'ü federasyon ve 13'ü konfederasyon olmak üzere toplam 7 bin 732 hemşehri derneği bulunuyor.

Bin 264 il, bin 149 ilçe, kasaba ve belde, 4 bin 883 köy ve mahalle, 431 dış Türkler derneğinin yer aldığı İstanbul'da, 718 dernek ile en fazla derneği bulunan Sivas'ı, 431 dernek ile Tokat ve dış Türkler dernekleri izledi.

- En fazla dernek Bağcılar'da

En fazla derneğe sahip ilçelerse sırasıyla, Bağcılar (541), Ümraniye (412 ) ve Esenyurt (381) oldu.

İllerin hemşehri derneklerinin yoğun olarak bulundukları ilçelere göre değerlendirildiğinde, Sivas, Kağıthane ve Sultangazi'de, Tokat, Küçükçekmece ve Avcılar'da, İstanbul, Beykoz ve Şile'de, Kastamonu, Kağıthane ve Esenler'de, Giresun, Beyoğlu ve Beykoz'da, Ordu, Esenyurt ve Ümraniye'de, Erzincan, Kartal ve Şişli'de, Erzurum, Pendik ve Sultanbeyli'de, Malatya, Esenler ve Bağcılar'da, Sinop, Bağcılar ve Esenler'de faaliyet gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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