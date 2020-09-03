İl Müftüsü: Maske takmamak kul hakkına girer
|03 Eylül 2020 11:11
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1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte, koronavirüs vakaları birçok ilde artış gösterdi.
Vakaların artmasıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulları, bazı illerde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.
Bu illerden biri de Balıkesir oldu...
MÜFTÜDEN MASKE FETVASI
Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, dünyada ölümlere yol açan koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Müftü Topcan, bunun bir imtihan olduğunu hatırlatırken, maske takmayarak hastalığın yaygınlaşmasının önünün açılmasını kul hakkına girmek olarak nitelendirdi.
Balıkesir Müftüsü Topcan,
"Dini mümini İslam'ın ana hedeflerinden bir tanesi canı korumaktır, aklı korumaktır. Cana ve akla mal olacak her türlü tutum ve davranışı dini mümini İslam her şekilde yasaklar. İnsan ilahi imtihana tabi tutulan bir varlıktır."yorumunda bulundu.
Topcan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"KUL HAKKINA EL UZATMIŞ KADAR VEBAL"
"Aziz kardeşlerimize: imtihana tabi tutulduk, bu mikrobu evet taşıdık ama lütfen rica ederim bunu bir kul hakkı olarak kabul ederek o nekahet dönemi diye tabir edeceğimiz tedavi döneminin mutlaka evlerde geçirilmesini ben özellikle söylüyorum. Özellikle bu sadece Müftü Ramazan Topcan'ın tavsiyesi değil, bu Kur'an'ın ve Kur'an-ı Kerim'e öğretmenlik yapan aziz peygamberimizin tavsiyesidir. Öyleyse bu süreci hiç şüphesiz dikkatli olmakla atlatabiliriz.
Şimdi okullarımız açıldı açılacak. Ne zaman açılacak sorusunun cevabını ben veriyorum. Aziz kardeşim ne zaman sen, ne zaman ben kurallara tedbirlere riayet edersek işte o zaman sadece okullarımızı değil vicdanlarımızı da komşularımıza, sofralarımızı da komşularımıza açacağız. Maske takmayarak mevcut olan mikrobun yaygınlaşmasına sebebiyet veren kardeşlerimiz kul hakkına el uzatmış kadar büyük bir vebal altına girmişlerdir. Üç kural diye nitelendirdiğimiz maske, fiziki mesafe bir de temizlik. Hadi biraz gayret diyoruz. Maske, mesafe ve temizlik."
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