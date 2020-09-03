Gram altın 461 lira seviyelerinde
|03 Eylül 2020 11:17
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 461,4 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 461,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 461,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolarda 7.42 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
03 Eylül 2020 12:08
|Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
03 Eylül 2020 10:57
|Vatandaş günde 2 ton altın alıyor
03 Eylül 2020 10:43
|Borsa güne yükselişle başladı
03 Eylül 2020 10:07
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
02 Eylül 2020 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Eylül 2020 17:08
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Eylül 2020 17:05
|Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor
02 Eylül 2020 11:20
|Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01 Eylül 2020 23:34
|Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
01 Eylül 2020 22:25