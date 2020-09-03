1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 461 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını 3.092 liradan satılıyor
 03 Eylül 2020 11:17
Yazdır
Gram altın 461 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 461,4 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 461,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 461,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolarda 7.42 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
03 Eylül 2020 12:08		 Altın risk iştahının güçlenmesi ile değer kaybetti
03 Eylül 2020 10:57
Vatandaş günde 2 ton altın alıyor
03 Eylül 2020 10:43		 Borsa güne yükselişle başladı
03 Eylül 2020 10:07
Borsa, günü düşüşle tamamladı
02 Eylül 2020 18:22		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
02 Eylül 2020 17:08
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
02 Eylül 2020 17:05		 Dolar zayıflıyor, ünlü yatırımcı Dolardan kaçıyor
02 Eylül 2020 11:20
Altın artık kısa vadede de kazandırıyor
01 Eylül 2020 23:34		 Altın yatırımcılarına 'yastık altı' tavsiyesi
01 Eylül 2020 22:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Bakanlıktan 81 ile genelge12:08 - Dolarda 7.42 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü12:04 - Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek11:53 - 'İnsan Hakları Eylem Planı, standartları yükseltmek için önemli yol haritası olacak'11:50 - 'Uzaktan eğitim yetkisi değişen 600 hakimle devam edecek'11:49 - Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
11:45 - Bingöl'de cam silerken düşen genç kız ağır yaralandı11:40 - YÖK'ten karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı11:37 - Toplum Bilimleri Kurulu üyesi: Aktif vaka sayısı 19 binlere çıktı11:31 - HDP önündeki eylemin 1. yılında bir aile daha evladına kavuştu11:25 - İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi11:23 - Kılıçdaroğlu'dan Abdullah Gül açıklaması
11:19 - Konya'da obruk tehlikesine karşı uydu teknolojisiyle çözüm11:17 - Gram altın 461 lira seviyelerinde11:11 - İl Müftüsü: Maske takmamak kul hakkına girer11:03 - Bakanlıktan zeytin, badem ve cevize yatırım çağrısı11:01 - Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
11:01 - İstanbul'da en fazla hemşehri derneği bulunan kent Sivas
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
ALES/1 sonuçları açıklandı
Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yunanistan korsan devlettir 1
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
aaron lennon 2
Endişe edecek bir durum yok 2
lamborghini'de karpuz satan adam 3
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 2
ali babacan'ın hastaneye yatırılması 2
Haldun Boysan 2
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
SON İLANLAR
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam