Bingöl'de cam silerken düşen genç kız ağır yaralandı
Düşme anının cep telefonuyla çekilen görüntüsünde, düşerek korkuluklara tutunan genç kızı annesinin kurtarmaya çalıştığı ancak bir süre sonra kızın düştüğü görülüyor
|03 Eylül 2020 11:45
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Bingöl'de cam silerken düşen genç kız ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında camları silmeye çalışan Merve Ağırbaş, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ağırbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, genç kızın düşme anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, düşen ve korkuluklara tutunan genç kızı annesinin kurtarmaya çalıştığı ancak bir süre sonra kızın düştüğü görülüyor.
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