İzmir'de Çiğli Belediyesine grev kararı asıldı
|03 Eylül 2020 12:25
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İzmir'de, Çiğli Belediyesi şirketlerinden ÇİBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.
Çiğli Belediyesi önünde toplanan ÇİBEL işçileri sloganlar attı.
Basın açıklaması yapan Genel-İş 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, şu ana kadar anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Görüşmelerin 3 Ocak'ta başladığını, birkaç idari madde ve parasal maddeler hariç bütün konularda anlaşma sağlandığını aktaran Gümüştekin, "Neredeyse yıl sonuna gelinmesine rağmen 9 aydır zam ve sosyal haklarında hiçbir iyileştirme alamayan ÇİBEL işçisinin sabredecek tahammülü kalmadı. ÇİBEL işçileri, bu haklı talepleri, 2 gündür yapılan iş bırakma eylemiyle ortaya koymuştur. Bu eylem bir uyarıdır, herkes üzerine düşen mesajı almalıdır. ÇİBEL işçileri olarak işvereni, toplu sözleşme masasında taleplerimizi karşılamaya davet ediyoruz. Aksi taktirde greve çıkacağımızı ilan ediyoruz." diye konuştu.
ÇİBEL'de 860 işçinin bulunduğu öğrenildi.
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