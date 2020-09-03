Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek
MHP'den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, çok yakın bir zamanda erken seçim olacağını ve seçime "parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sistemiyle gidileceğini" iddia etti
|03 Eylül 2020 12:04
|Yazdır
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt erken seçimin çok yakın olduğunu iddia etti. Enginyurt, seçimin parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacağını savunan Enginyurt, kendisine göre de ideal olanın parlamenter sistem olduğunu söyledi.
"Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor" diyen Enginyurt, "Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.
"Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır" diye sürdüren Enginyurt, "Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur" dedi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'İnsan Hakları Eylem Planı, standartları yükseltmek için önemli yol haritası olacak'
03 Eylül 2020 11:53
|Kılıçdaroğlu'dan Abdullah Gül açıklaması
03 Eylül 2020 11:23
|'Hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez'
03 Eylül 2020 09:55
|Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü
03 Eylül 2020 09:53
|KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
03 Eylül 2020 09:20
|CHP, Abdullah Gül'e kapıyı kapattı
03 Eylül 2020 08:30
|Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
03 Eylül 2020 08:24
|Fahri trafik müfettişliğinde 4 önemli değişiklik
03 Eylül 2020 08:16
|Erdoğan'dan kurmaylarına 'Doğu Akdeniz' talimatı
03 Eylül 2020 08:12
|Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilelim
03 Eylül 2020 08:00