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Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek

MHP'den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, çok yakın bir zamanda erken seçim olacağını ve seçime "parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sistemiyle gidileceğini" iddia etti
 03 Eylül 2020 12:04
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Cemal Enginyurt'tan erken seçim iddiası! Parlamenter sisteme geçilecek

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt erken seçimin çok yakın olduğunu iddia etti. Enginyurt, seçimin parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacağını savunan Enginyurt, kendisine göre de ideal olanın parlamenter sistem olduğunu söyledi.

"Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor" diyen Enginyurt, "Önümüzdeki zaman diliminde yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır" diye sürdüren Enginyurt, "Bana göre, AK Parti için de ideal olan budur" dedi.
Memurlar.Net
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